Santa Croce sull'Arno: Enel realizzerà 10 colonnine per le auto elettriche

Comune di Santa Croce sull’Arno ed Enel X, la nuova divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, sono infatti in procinto di sottoscrivere il Protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale, già deliberato dalla Giunta in una delle ultime sedute.

L’accordo prevede l’installazione di 10 colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, che saranno distribuite nel capoluogo e nelle frazioni, con una particolare attenzione alle maggiori aree di interesse, sia nella parte urbana che in quella industriale e artigianale. Le nuove infrastrutture, di ultima generazione, saranno di tipo quick da 44 kW (due prese da 22 kW per ogni colonnina) e consentiranno ai veicoli elettrici, che avranno due posti auto dedicati in prossimità di ogni colonnina, di effettuare una ricarica. Il possessore del mezzo elettrico potrà effettuare la ricarica indipendentemente dalla società di vendita con cui ha stipulato il contratto. Il protocollo avrà una durata di 8 anni e vedrà Enel X occuparsi della fornitura dell’infrastruttura, dell’installazione, dell’attività di connessione alla rete elettrica e della manutenzione. La rete di distribuzione delle colonnine sarà operativa nei prossimi mesi.

Enel X mette a disposizione dei cittadini Enel X Recharge, il servizio che permette di ricaricare il veicolo utilizzando semplicemente l'App Enel X Recharge o la card associata. L’installazione delle infrastrutture di ricarica rientra nel Piano Nazionale per la mobilità elettrica che vede Enel impegnata nell’installazione di 14mila colonnine entro il 2022.

"Il nostro Comune da molti anni si impegna per la salvaguardia dell’ambiente - ha detto il sindaco Giulia Deidda - in particolare, molte sono state le azioni mirate al monitoraggio della qualità dell’aria. Tra i mezzi a disposizione degli uffici comunali c’è un’auto elettrica che viene regolarmente utilizzata dall’ufficio tecnico per i sopralluoghi e gli spostamenti in ambito urbano. Per tutti questi motivi abbiamo accolto con favore la proposta di Enel X che propone uno strumento concreto di facilitazione per una progressiva diffusione dei mezzi elettrici; oggi il nostro territorio è percorso ogni giorno da un numero consistente di veicoli quasi esclusivamente alimentati con carburanti classici, la firma di questo protocollo rappresenta per noi l’occasione di invertire questo trend, agevolando l’utilizzo di mezzi 'puliti' come quelli elettrici".