Il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco in visita a Castelfranco di Sotto

Il nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Nicola Ciannelli, ha fatto visita a Castelfranco di Sotto, accompagnato dal funzionario Simone Giani. Ad attenderlo l'altro giorno il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti e il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda, il comandante della Polizia Municipale di Castelfranco, Giacomo Pellegrini, ed il responsabile Suap, Alessandro Piazza.

A Castelfranco si trova il distaccamento dei Vigili del fuoco a servizio del comprensorio; posizionato in una zona baricentrica, all’interno del Macrolotto industriale, al confine con il territorio di Santa Croce. E' stato un incontro conoscitivo, un'occasione per avere alcune informazioni direttamente sul territorio e per avviare un dialogo e scambio coi sindaci.

"Abbiamo particolarmente apprezzato la volontà di recarsi nel nostro comune che ospita un distaccamento, segno di una forte attenzione alle autonomie locali", ha commentato il sindaco Toti. "E' estremamente importante avviare e mantenere una collaborazione istituzionale, da portare avanti in modo continuativo, indispensabile nelle tante situazioni che ci vedono operare sia in emergenza che nelle ordinarie attività di prevenzione - hanno commentato i sindaci Toti e Deidda- nel distretto si trovano tante realtà produttive, con una forte attenzione agli aspetti economici e sociali. Il territorio presenta tante particolarità dalle zone collinari e boschive fino alla parte produttiva, per cui è necessario avere un costante raffronto con i Vigili del Fuoco che ringraziamo per l’impegno messo nella loro azione quotidiana".