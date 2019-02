Come trovare lavoro: partiti i 'Career Labs' dell'Università di Pisa 

E' partito nelle scorse settimane il ciclo dei 'Career Labs' dell'Università di Pisa, un percorso che stimola e allena i partecipanti a sviluppare uno stile di pensiero critico utile per acquisire consapevolezza di sé e delle proprie risorse. Durante i workshop i partecipanti ricevono spunti utili a definire un’identità lavorativa, a migliorare l’autoconsapevolezza e a sviluppare le proprie competenze personali, apprendendo strumenti e tecniche utili per la ricerca attiva del lavoro e per la definizione di un progetto professionale.

"Lavorare sullo sviluppo personale è una delle attività principali di ogni Career Service - ha dichiarato Antonella Magliocchi, responsabile del Career Service - il nostro compito è di aiutare gli studenti a valorizzare le proprie risorse e il proprio talento per affrontare in maniera più consapevole e informata l’ingresso nel mercato del lavoro". Una delle chiavi del successo dei laboratori è rappresentata dalla loro formula interattiva ed esperienziale: partendo da principi teorici i partecipanti sono stimolati a sperimentare direttamente quanto appreso a livello cognitivo e vengono stimolati ad interagire attraverso l’uso di test, video, tecniche di brain storming, coaching personalizzato e lavoro di gruppo.

"I Career Labs sono stati lanciati nel 2017 e gli studenti hanno manifestato grande apprezzamento fin da subito - ha precisato il professor Rossano Massai, delegato del Rettore al placement - lo scorso ciclo è stato frequentato da 667 studenti che hanno espresso un gradimento per le tematiche trattate di oltre il 90%. Si tratta ancora di un’attività extracurriculare, la cui frequenza è facoltativa, ma da quest’anno è possibile avere il riconoscimento di CFU se si frequenta l’intero ciclo, previa approvazione del proprio corso di studio".

Il ciclo dei Career Labs si articola in 5 workshop che si ripetono ogni mese per dare a tutti la possibilità di trovare una data compatibile con i propri impegni didattici. I temi sono: definire la propria carriera, capire e valorizzare le soft skill, parlare in pubblico, simulazioni di colloquio, CV e lettera motivazionale. Oltre ai Career Labs gli studenti possono richiedere una consulenza individuale della durata di 45 minuti, uno spazio di riflessione per favorire la conoscenza di sé e lo sviluppo del proprio progetto professionale. Infine è possibile usufruire del servizio di CV check, 15 minuti a propria disposizione per la revisione del CV da parte di personale esperto.

I Career Labs sono aperti agli studenti di tutti i corsi di studio e ai neolaureati. Per partecipare occorre effettuare la registrazione tramite il portale Career Center, dedicato agli studenti e ai laureati dell'Università di Pisa. Qua ulteriori informazioni e il calendario dei Career Labs.