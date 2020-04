Emergenza Coronavirus: i Comitati cittadini presenti per la ripartenza

Una lettera indirizzata al sindaco di Pisa Michele Conti per chiedere di far parte della 'cabina di regia' che dovrà guidare la ripresa della vita sociale ed economica della città durante e dopo la pandemia da Covid-19. E' quella scritta dal Coordinamento dei Comitati cittadini di Pisa, per mano del suo presidente Francesco Pozzi.

Il Coordinamento condivide l'intento dell'amministrazione comunale di trovare una soluzione 'corale' per uscire dalla difficile situazione, coinvolgendo quindi la Camera di commercio e le associazioni di categoria, per questo Pozzi chiede al sindaco di "entrare nella 'cabina di regia', dove potremo portare le nostre proposte costruttive, nel segno di quella cittadinanza attiva che ha caratterizzato la nascita e lo svolgimento delle nostre attività e che rappresenta la voce dei cittadini che, soprattutto in questo caso, va ascoltata".

"Il Coordinamento ha apprezzato il Suo impegno nella fase di emergenza, accogliendo anche le richieste di chiusura degli spazi di assembramento prima del Governo, come Lei ha ricordato in Consiglio comunale ringraziando i Comitati delle sollecitazioni fatte in tal senso - scrive il presidente dei Comitati Francesco Pozzi nella missiva al sindaco - in precedenza, Lei ha contribuito alla nascita del Tavolo di osservazione sul fenomeno della mala movida, istituito dal Prefetto, con il nostro coinvolgimento, in rappresentanza dei cittadini. Siamo sicuri che vorrà anche in questa situazione aprire alla partecipazione del Coordinamento dei Comitati cittadini".

"Siamo consapevoli che 'niente sarà più come prima' e si rende necessaria una riflessione sul futuro della città per individuare nuove forme di vita e di convivenza - riflettono dal Coordinamento - si tratta di ripensare un miglioramento condiviso in tutti i settori in cui abbiamo una specifica competenza, dalla salute al commercio, dalla mobilità alla sicurezza, dal turismo sostenibile alla cultura, dal ripopolamento della città alle agevolazioni fiscali e tributarie. Senza trascurare i temi più sentiti dai nostri aderenti come la qualità della vita in un contesto urbano rigenerato e la collaborazione diretta dei cittadini alle scelte dell’amministrazione".