A Pisa si commemorano i 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale

Quattro conferenze a tema storico-divulgativo per commemorare il centesimo anniversario della Grande Guerra. L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, sezione di Pisa, ha voluto celebrare i 100 anni dal 1918, anno della vittoria italiana alla fine della Prima Guerra Mondiale, per rendere onore ai soldati che si sacrificarono nelle battaglie e al valore dell'Esercito Italiano.

"Gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza - ha spiegato il presidente dell'UNUCI Aldo Reati - si svolgeranno presso l'Auditorium di Palazzo Blu e presso la Sala conferenze del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa alla Certosa di Calci. Ogni incontro inizierà alle 10 e terminerà con la proiezione di un filmato d'epoca dell'Istituto Luce. I temi saranno trattati da Ufficiali esperti di storia militare, con larga esperienza di servizio attivo, e avranno una valenza storico-divulgativa".

L'iniziativa dell'UNUCI di Pisa rientra nel Programma ufficiale delle commemorazioni del centenario della Prima Guerra mondiale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Pisa, il sostegno della Fondazione Pisa e la collaborazione dell'Università di Pisa.

"Come Amministrazione - ha dichiarato l'assessore Andrea Serfogli - ringraziamo l'UNUCI per aver donato alla città questa serie di iniziative per ricordare l'anniversario del 1918. Questa commemorazione coincide con un'altra celebrazione, quella della Battaglia di Curtatone e Montanara del 1848. Due date importanti al cui interno si realizza il compimento dell'Unità d'Italia, una fase storica determinante per il nostro paese. A questo proposito, come amministrazione abbiamo in programma entro l'anno, probabilmente a maggio, di restaurare il monumento dedicato ai caduti di Curtatone e Montanara che si trova nel Cimitero suburbano".

Queste le date degli incontri:

- 22 marzo 'Il Regio Esercito italiano nella I Guerra mondiale' - Auditorium Palazzo Blu

- 18 maggio 'La Regia Aviazione Militare nella I Guerra Mondiale' - Museo di Storia Naturale, Certosa di Calci

- 14 settembre 'L'Arma dei Carabinieri Reali nella I Guerra mondiale' - Museo di Storia Naturale, Certosa di Calci

- 26 ottobre 'La Regia Marina Militare nella I Guerra Mondiale' - Auditorium Palazzo Bl