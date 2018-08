Commemorazioni: cerimonia per 4 aviatori della 46° Brigata morti per spegnere un incendio

Il 29 agosto del 1985 4 aviatori dell'aeronautica Militare, il Maggiore Fabrizio Tarasconi, il Tenente Paolo Capodacqua, il Maresciallo Lido Luzzi e il Maresciallo Rosario Ferrante, precipitarono con il loro aereo durante un'operazione antincendio, in località Is Forros nel Comune di Laconi, provincia di Oristano, in Sardegna. Lo scorso mercoledì 29 agosto è stato ricordato a Pisa il loro sacrifico con una cerimonia in via Carlo Del Prete, nel quartiere di san Giusto, in un giardino pubblico che è stato intitolato proprio alla loro memoria.

Presenti, insieme ai familiari ed agli amici degli aviatori, il Comandante della 46° Brigata aerea dell'Aeronautica Militare, generale Girolamo Iadicicco. "Li ricordano sempre nelle nostre preghiere" ha detto, insieme al vicesindaco di Pisa Raffaele Bonsangue: "E' un onore e un privilegio essere qui. Il legame di Pisa con la 4° Brigata Aerea è indissolubile". La cerimonia è terminata tra le note del silenzio e la deposizione di due corone di alloro.