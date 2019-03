Pisa non dimentica: commemorazione di Dani e Bertoncini, vittime del nazifascismo

Domani, giovedì 28 marzo, alle ore 10 presso il monumento in via Bonanno davanti al Campo Abetone, si terrà la cerimonia commemorativa in memoria di Remo Bertoncini e Alberto Dani, due giovani originari di Santa Croce sull’Arno e di Castelfranco di Sotto che, all’alba di 70 anni fa, il 25 marzo 1944, vennero fucilati per mano dei nazi-fascisti per non aver risposto alla chiamata alle armi da parte della Repubblica Sociale Italiana. La cerimonia è organizzata da Comune di Pisa, Comune di Castelfranco di Sotto, Comune di Santa Croce e Anpi.

Alla cerimonia saranno presenti l’assessore alla Cultura del Comune di Pisa Andrea Buscemi, il presidente del Comitato Provinciale ANPI Bruno Possenti, il sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda, il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, le famiglie Bertoncini e Dani. Saranno inoltre presenti gli studenti dell’Istituto 'L. Da Vinci' di Castelfranco di Sotto, dell’Istituto 'Toniolo' di Pisa e dell’Istituto 'Banti' di Santa Croce sull’Arno. La cerimonia è inserita nel programma 'Pisa non dimentica', che si pone l’obiettivo di ricordare e rendere omaggio a tutti coloro che hanno fondato con il loro sacrificio la nostra nazione.