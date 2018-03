Commemorazione morte di Gesù Cristo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I testimoni di Geova di Bientina, Castelfranco di Sotto, San Miniato e Santa Croce sull’Arno, commemoreranno la morte del nostro Signore Gesù Cristo sabato 31 marzo, radunandosi nei loro luoghi di culto chiamati Sala del Regno. Si tratta della più importante celebrazione di questa confessione cristiana e trae origine dal comando che Gesù stesso diede agli apostoli durante l'ultima cena: "Continuate a far questo in mio ricordo”. Tra testimoni di Geova e simpatizzanti, lo scorso anno circa 500 persone hanno assistito alla celebrazione a Bientina, Castelfranco, San Miniato e Santa Croce; in tutta Italia sono stati circa 500 mila coloro che si sono radunati per l'evento nelle oltre 3 mila comunità sparse su tutto il territorio nazionale.



Nella zona di Bientina, Castelfranco, San Miniato, Santa Croce, i fedeli si riuniranno nei seguenti luoghi e orari: Sala del Regno di Bientina, Via Corte Betti 11 a Bientina, in due turni (in lingua italiana): alle ore 19.15 e poi alle 20.45; Sala del Regno di San Miniato, Via Capitini 3, ore 21:00; Sala del Regno di Fucecchio, Via Pistoiese 117/a, in due turni (in lingua italiana): alle ore 19.15 e poi alle 21.



Ogni anno la Commemorazione della morte di Cristo viene celebrata dai testimoni di Geova nella data corrispondente al 14 nisan del calendario ebraico, il giorno in cui morì il Figlio di Dio. La celebrazione avrà inizio con un canto e una breve preghiera. Dopodiché un ministro di culto pronuncerà un discorso che illustrerà le ragioni per cui Geova Dio mandò Suo Figlio sulla terra a morire per tutta l'umanità. Come fece Gesù durante l'ultima cena, saranno passati fra i presenti pane non lievitato e vino rosso, che i testimoni di Geova usano come simbolo rispettivamente del corpo e del sangue del Figlio di Dio. Infine, un altro canto e una preghiera concluderanno la cerimonia che durerà in tutto circa un'ora. Per informazioni e risposte ad alcune domande relative alla cerimonia, rinviamo al nostro sito web www.jw.org.