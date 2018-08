Memoria: commemorazioni per il bombardamento del '43 e la liberazione di Pisa

Il 31 agosto 1943 Pisa venne colpita da un bombardamento aereo che distrusse gran parte della città. Le vittime furono 952, senza contare i dispersi. Per non dimenticare quel tragico evento, venerdì 31 agosto, alle ore 11, presso il Sostegno del Canale dei Navicelli, in via di Porta a Mare, sarà deposta una corona di alloro sulla lapide che ricorda le vittime del bombardamento del quartiere di Porta a Mare. Saranno presenti il sindaco di Pisa Michele Conti e il presidente del Comitato Provinciale di Pisa dell'Anpi, Bruno Possenti. Seguirà, alle 12, la celebrazione di una Messa, presso la Chiesa di San Giovanni al Gatano, in via Conte Fazio. Al termine della Messa, sarà deposta una corona di alloro presso la Cripta dedicata ai Caduti.

Domenica 2 settembre si terrà la celebrazione del 74° anniversario della liberazione della città. Alle 9.30 sarà deposta una corona di alloro presso il Cimitero Suburbano ai sindaci Italo Bargagna e Vittorio Galluzzi, poi sarà deposta una corona di alloro presso il Cimiero della Misericordia al sindaco Renato Pagni, e, infine, sarà deposto un altro omaggio floreale al Camposanto Monumentale, al sindaco Enrico Pistolesi. Un corona di alloro sarà infine deposta in Cattedrale all'Arcivescovo Gabriele Vettori.

Alle 10.45, presso la Chiesa di Santa Caterina di Alessandria in piazza Santa Caterina, sarà celebrata una Messa. A seguire sarà deposta una corona di alloro presso la Cappella dei Caduti. Alle 12 in Logge di Palazzo Gambacorti, omaggio alla Lapide in ricordo dei caduti a seguire, in Logge di Banchi, dove saranno interverranno Michele Conti e Bruno Possenti. Alle 18.30, sempre in Logge di Banchi, Concerto della Società Filarmonica Pisana.