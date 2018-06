Rissa in centro, Filippeschi: "Chiediamo la reazione degli apparati dello Stato"

"Serve il controllo più rigoroso. Chiediamo la reazione più forte degli apparati dello Stato, oltre che un'informativa sull'accaduto e sui tempi e i modi di risposta". E' questo il commento del sindaco, Marco Filippeschi, ai fatti avvenuti nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 giugno in centro città, con la maxi rissa tra tunisini e centroafricani, principalmente senegalesi, nella quale è rimasto coinvolto anche il titolare del locale Bazeel di Piazza Garibaldi, Dario de Nigris, che ha riportato la frattura del setto nasale.

"Confidiamo in pronte azioni d'indagine - afferma Filippeschi - e in provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Gli scontri avvenuti in lungarno Pacinotti, fra spacciatori, con lancio di bottiglie, con il ferimento di un operatore che lavora in quest'area cruciale della città, molto frequentata la notte, e il coinvolgimento di un altro cittadino, sono un fatto grave. Tutta la vicinanza alle persone coinvolte".

"Anche nelle ultime riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza - prosegue Filippeschi Filippeschi - ho chiesto di alzare la guardia, di aumentare la pressione preventiva, a partire dalla situazione aggravatasi in via Consoli del Mare e piazza Bolelli-Vallerini. L'appello è venuto da tutte le rappresentanze sociali e dai gruppi whatsapp 'sguardo di vicinato' che si sono costituiti positivamente e che cercano collaborazione e risposte. Il Governo faccia la sua parte: deve garantire quanto concordato anche recentemente nel Patto per la sicurezza urbana, per il controllo del nostro territorio, per contrastare lo spaccio di droghe e per potenziare gli organici delle forze dell'ordine, secondo la rivendicazione molto motivata per la quale la città combatte da tempo".