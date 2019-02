Diminuzione dei parcheggi a pagamento sul litorale: "Battaglia vinta"

I commercianti promuovono la decisione del comune di Pisa di ridurre sensibilmente il numero di parcheggi a pagamento presenti sul litorale durante la stagione estiva. “Una battaglia vinta dalla nostra associazione - afferma Alessandro Cordoni, presidente Confesercenti Litorale - ma soprattutto dai commercianti di Marina che si erano rivolti addirittura al Tar per ottenere un equilibrio tra sosta libera e quella a pagamento. Ci siamo sempre battuti con la precedente amministrazione per ottenere qualche concessione senza però ottenere niente".

Per Cordoni, però, c’è ancora qualche passo da fare per venire incontro alle esigenze degli operatori del litorale. "Penso innanzitutto a Calambrone dove il problema della sosta libera non è stato ancora risolto. Parliamo di una frazione che ha fatto una crescita molto importante in questi anni. Sconta ancora, purtroppo, la mancanza di aree di sosta. Rilanciamo a tale proposito una nostra proposta, quella cioè di affidare alle spiagge attrezzate la gestione di alcuni stralli blu. Per Pisamo ci sarebbe la convenienza di ricevere comunque la tariffa a prescindere dall’occupazione, per i balneari un servizio ad hoc per la propria clientela".

"Anche su Marina - conclude il presidente di Confesercenti Litorale - ci attendiamo alcuni interventi già concordati con l’amministrazione come la rimozione della baracche sulla via Litoranea. E ancora la trasformazione dell’area camper all’incrocio con via Arnino in area di sosta per le auto, richiesta già presentata anche da Assocamping. Infine le spiagge di ghiaia il cui spianamento ci auguriamo che quest’anno avvenga non a stagione già avviata".

Soddisfazione anche da parte del direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli: "La scelta del sindaco trova il nostro pieno appoggio e consenso. Da sempre siamo contrari all'idea predatoria di trasformare il litorale pisano in un comodo bancomat dell'amministrazione comunale sottesa all'impiego indiscriminato e in taluni casi addirittura assurdo delle strisce blu".

Per Fabrizio Fontani, presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa si tratta di "un chiaro e convincente segnale di sviluppo turistico e di accoglienza" . Anche Fontani sottolinea però la necessità di intervenire su via Litoranea per "liberare l'area camper e ricavare nuovi parcheggi. Altrettanto auspicabile sarebbe l'abbattimento degli immobili fatiscenti già recintati, la potatura del verde, il riassetto razionale e omogeneo degli stalli di sosta, il ripristino della palizzata".

Sulla vicenda interviene anche il capogruppo di Nap-FdI, Maurizio Nerini. "Questa era la notizia che aspettavamo e per la quale col sindaco Conti e la Pisamo abbiamo lavorato da tempo, insistendo per mantenere una promessa fatta in campagna elettorale: diminuire drasticamente gli stalli blu parcheggi a pagamento a partire dal Litorale. Con il centrodestra a Pisa un cambio di passo notevole e un segnale tangibile, non solo psicologico, per incentivare coloro che vogliono godersi il nostro mare".