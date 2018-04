Commercio abusivo: 77 sequestri della Polizia Municipale in tre mesi

Nei primi tre mesi dell'anno sono stati 77 i sequestri, con sanzioni spiccate per 150mila euro. E' il quadro del contrasto al commercio abusivo portato avanti dalla Polizia Municipale di Pisa, che anche ieri 6 aprile ha visto gli agenti di via Battisti in azione nella zona monumentale.

Nell'ultima operazione è stato infatti effettuato un maxi sequestro di merce taroccata in vendita abusivamente, in particolare centinaia di orologi ed ombrelli. "Abbiamo intensificato i controlli - ha spiegato il Comandante della Polizia Municipale Michele Stefanelli - e abbiamo ottenuto risultati, ma non ci fermiamo qui. Sta arrivando il periodo più intenso per la stagione turistica, continueremo e potenzieremo ulteriormente le attività antiabusivismo. Il nostro obiettivo è garantire il rispetto delle regole".