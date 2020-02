I lavoratori di Avr sentiti in Commissione consiliare

Si è svolta ieri, 26 febbraio, in Seconda commissione di controllo e garanzia del Comune di Pisa, l'audizione dei lavoratori di Avr. "Le difficoltà in cui i lavoratori sono chiamati ad operare - scrive in una nota la presidente della Commissione, Olivia Picchi (Pd) - erano note, ma attraverso l'esame della documentazione siamo venuti a conoscenza anche di problemi legati al rispetto dei vincoli contrattuali, degli obblighi previdenziali e retributivi in capo all'azienda e di problematiche legate alla sicurezza sul lavoro".

"Come Commissione - si legge ancora nella nota - riteniamo inaccettabile che un'azienda che svolge un appalto per il Comune possa mettere in discussione il diritto al lavoro e alla dignità del lavoratore. Per questo all'unanimità le forze politiche (eccetto la Lega allontanatasi dall'aula) hanno approvato un Odg per dare mandato agli uffici di attivare le necessarie verifiche e assumere gli atti conseguenti. Questa Commissione proseguirà l'impegno assunto nel vigilare e seguire con attenzione tutti gli sviluppi della vicenda".