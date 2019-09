Sopralluogo della Commissione Turismo da via Pietrasanta a piazza del Duomo

Sull’accoglienza turistica, cioè il cosiddetto incoming, nuovo tour della Commissione 'Cultura, sport e turismo', del Consiglio Comunale di Pisa. L'iniziativa segue quella della settimana scorsa, quando la stessa Commissione ha accompagnato un gruppo di turisti americani in un tour che comprendeva la visita al Parco di San Rossore, l’arrivo in città tramite battello sull'Arno fino alla scalo Roncioni per poi andare in piazza dei Miracoli e ritornare, infine, a San Rossore.

"In continuità con la tematica dell'organizzazione dell'incoming turistico - ha commentato la presidente di Commissione, la consigliera Maria Punzo - abbiamo percorso a piedi il tragitto che va da via Pietrasanta a piazza del Duomo. Abbiamo visto che ci sono opportunità di miglioramento a partire dagli arredi urbani e dalla segnaletica, e al tempo stesso abbiamo valutato positivamente la nuova struttura ben curata lungo il percorso del nuovo punto di ristoro e toilette in via San Jacopo".

"Il nostro prossimo sopralluogo - prosegue la Punzo - sarà tra il Pisa Mover e la stazione ferroviaria per valutare il grado di accoglienza del percorso. Seguiranno altre riunioni della Commissione sul territorio allo scopo di consegnare agli assessori competenti una relazione che riassuma tutte le nostre osservazioni per un miglioramento e una diversificazione dei percorsi turistici che, mi auguro, possano espandersi sempre più al di fuori della Piazza del Duomo".