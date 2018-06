Alla scoperta della Compagnia di San Ranieri

La Compagnia di San Ranieri nasce nel 2011 e nel giro di pochi anni ha ravvivato l'attenzione sul santo patrono di Pisa San Ranieri. Associazione cattolica riconosciuta con Decreto dell’Arcivescovo di Pisa Mons. Benotto, è legata al culto della figura di San Ranieri: il 17 di ogni mese la Compagnia si ritrova nella Chiesa di San Ranierino, sua sede, per la celebrazione della Messa con il Correttore Monsignor Catarsi. L'appuntamento è aperto a tutti, per pregare San Ranieri durante l'anno, non solo il 17 giugno.

La Compagnia ha ad esempio riscoperto la Festa del Sacro Voto, che si celebra a gennaio per ringraziare Ranieri di avere preservato la città da danni e devastazione durante lo straripamento dell'Arno nel 1777. Dal 2017 la ricorrenza è celebrata con la messa dell'Arcivescovo nella chiesa della Spina, che così riapre al culto, seppure una volta all'anno.

L'associazione è impegnata nella formazione su San Ranieri. "Ci siamo resi conto - dice il presidente Riccardo Buscemi - che poche persone conoscono la vita e l'esempio di Ranieri: che la sua festa è preceduta dalla Luminara lo sanno tutti, ma della sua scelta radicale di vita per i poveri, la preghiera e la contemplazione sono davvero pochi i Pisani a esserne a conoscenza. Tutte le nostre attività quali il calendario con la vita di San Ranieri e l'oratorio musicale a lui dedicato servono per far conoscere Ranieri ai Pisani, e trasmettere un messaggio particolare: Ranieri era un laico che è diventato santo, a conferma che la santità è alla portata di tutti. E che quindi anche ognuno di noi può diventare santo".

Un altro caposaldo della Compagnia è la carità: "Tutte le nostre iniziative - prosegue Buscemi - sono occasione per raccogliere offerte per la Cittadella della Solidarietà al CEP. In cinque anni di attività, grazie alla generosità di chi ci ha seguito, abbiamo raccolto oltre 10mila e continueremo a farlo fino a nuovo ordine dell'Arcivescovo".

Vivo anche l'interesse per territori d'Oltre Mare, con cui sono stati riallacciati i rapporti spiega Buscemi: "Siamo in contatto con Montemaggiore in Corsica, Villamassargia in Sardegna e Palermo, le cui delegazioni ospiteremo a giorni. E' una bellissima sensazione arrivare su quelle isole e trovare chiese dedicate a San Ranieri. Lì abbiamo fatto nuove amicizie, riallacciato rapporti spirituali, che possono essere occasione di reciproca conoscenza, per noi pisani per scoprire la Sardegna, la Sicilia e la Corsica, così vicine e a buon prezzo, e per i nostri fratelli sardi, siciliani e corsi per visitare Pisa sostandovi qualche giorno".