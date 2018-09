Buon compleanno Angelina: festa per la 'nonna' centenaria

Domenica 16 settembre la signora Angelina Mortellaro ha compiuto 103 anni. A festeggiarla nella casa della figlia, oltre alla famiglia, l’assessore Andrea Buscemi, che l’ha omaggiata a nome dell’amministrazione comunale portandole un mazzo di fiori. Un traguardo importante per signora, nata ad Agrigento nel 1915 e trasferitasi a Pisa nel 1967 con marito e figlia. Per venticinque anni si è occupata di attività domestiche per la famiglia dell’Ing. Severini e dal 1983 vive con la figlia ed il genero.

L’assessore Buscemi, che ha partecipato ai festeggiamenti, ha commentato: "È stato un onore conoscere la signora Angelina, una donna per bene che ha lavorato tutta la vita e creato una magnifica famiglia. Ha avuto della vita un'idea semplice, basata sull’impegno e sugli affetti, e questo è stata probabilmente la sua forza, che le ha consentito di superare agilmente le cento primavere. Anche la figlia e le nipoti assomigliano a lei nello spirito e nella caparbietà, sono donne che silenziosamente costruiscono bene la vita, e contribuiscono a darci a tutti la speranza per un futuro migliore. Auguri a questa nonna di Pisa, che porta magnificamente i suoi anni!".