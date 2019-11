Tre candeline per il Centro San Zeno: festeggiamenti e attività in programma

Compie tre anni il Centro Polivalente San Zeno. Era il 12 novembre 2016 quando, dopo gli importanti interventi di ristrutturazione, l'immobile del Comune di Pisa è stato la struttura è stata affidata alla Società della Salute della Zona Pisana e gestita dal Comitato Uisp di Pisa, a disposizione di anziani, famiglie e bambini. All'interno, in via San Zeno 17, si trovano il Centro ricreativo per Anziani (aperto tutti i giorni, mattina e pomeriggio, dal lunedì al venerdì) la ludoteca musicale La Kalimba e l'Associazione Famiglia Aperta (che accoglie le famiglie interessate a parlare di affido, problematiche giovanili, difficoltà economiche ed educative ogni lunedì dalle 16.30 alle 18).

La mattina sono ripresi i corsi di inglese (il mercoledì), di computer (il giovedì) e di ginnastica dolce (dal lunedì al venerdì) dedicati agli anziani. Inoltre, da questo mese, il Centro ha iniziato ad ospitare un corso di disegno e di pittura tenuto dalla pittrice Manola Andreani, in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down di Pisa.

Saranno dedicati alla musicoterapia gli incontri del 18 e 25 novembre con Rosaria Gargiulo e Maria Broccardi dell'Associazione Sonora. Mercoledì 20 sarà la volta dello spettacolo in vernacolo pisano a cura della compagnia di teatro 'I Dicch'e'. Infine tornerà il professor Francesco Mallegni che il 28 novembre terrà un incontro su 'Le Navi romane a Pisa'.

Il giovedì pomeriggio continuano i laboratori artistici con Andrea Taddei ed Erica Pistelli dell’Associazione 'La tartaruga' e anche gli appuntamenti con la tombola del martedì e del venerdì pomeriggio. Per domenica 24 novembre è invece organizzata una gita a Rovigo. Due le serate dedicate ai giochi di ruolo e da tavola con l’Associazione Secondi Figli (la prossima il 28 novembre), mentre il Club Lettura si è riunito mercoledì 13 novembre per discutere il romanzo a fumetti di Art Spiegelman 'Maus'.

Da poco a San Zeno è arrivata anche la Banca del Tempo di Pisa, un'associazione che si basa sullo scambio gratuito di tempo tra soci. Per conoscerne il funzionamento è aperto uno sportello tutti i lunedì dalle 16 alle 17.30. Ed è proprio grazie alla collaborazione con la Banca del Tempo, martedì 26, dalle 17.30 alle 19, è prevista una sessione di Qi Gong con Barbara Trassinellie Maria Grazia Mantuano, insegnanti di Tai Chi.