L'Università di Pisa vende terreni a Tombolo-Coltano

Proseguendo nel programma di vendita di immobili non necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali, l’Università di Pisa ha avviato le procedure per la vendita di grandi lotti di terreni situati nella zona Tombolo-Coltano. A conclusione del percorso di manifestazione d’interesse, potranno essere attivate le procedure per la vendita dell’intero complesso immobiliare o per eventuali porzioni.

Possono essere presentate offerte libere entro il 15 ottobre 2018. L’avviso, con foto e planimetrie, è pubblicato su http://venditeimmobiliari. unipi.it. Per informazioni: 050 2212503, 050 2212922, 050 2212229, 050 2212924 oppure scrivere a vendite@unipi.it.

Inoltre l’Università di Pisa intende recepire manifestazioni di interesse per l’acquisizione di un capannone, per uso archivio cartaceo e deposito arredi e materiali vari. L’immobile dovrà essere preferibilmente ubicato in Pisa o in comuni limitrofi, purché in aree funzionali e agevolmente raggiungibili.

Il bando, con tutte le specifiche richieste, è pubblicato integralmente su http://venditeimmobiliari. unipi.it/. Gli interessati possono presentare le proposte entro le ore 12.00 di mercoledì 26 settembre 2018. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Unità Gestione del patrimonio immobiliare (050 2212503, 050 2212922, 050 2212959, vendite@unipi.it).