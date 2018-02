Compravendita sospetta di una bicicletta: venditore denunciato, acquirente multato

Nella mattinata del 5 febbraio, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione di reati, un equipaggio della Polizia ha sorpreso lo scambio denaro-bicicletta fra uno straniero di origini nordafricane ed uno studente universitario. I due sono stati identificati, con il primo che è risultato essere già gravato, oltre che da precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, di un obbligo di dimora in altro comune.

Data la provenienza sospetta del bene, il mezzo è stato sequestrato, così come la somma pagata rinvenuta nella disponibilità del magrebino. Scattata per lui la denuncia in stato di libertà per il delitto di ricettazione e violazione dell'obbligo di dimora. Allo studente veniva invece è stata contestata la contravvenzione per l'acquisto di cose di sospetta provenienza. Sono in corso le necessarie attività per trovare il proprietario della biciletta, di colore nero all'apparenza riverniciata, di tipo da donna con cestino sul manubrio.

La Polizia informa che sarà consolidata la vigilanza in centro al fine di arginare ogni tipo di fenomenologia criminale, con un occhio di riguardo per l'ormai fiorente mercato nero delle biciclette rubate.