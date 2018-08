Santa Croce sull'Arno: ritrovati in un edificio abbandonato 4 computer rubati

Importanti risultati conseguiti dalla Compagnia Carabinieri di San Miniato che ha organizzato un articolato servizio di controllo del territorio, che ha visto convolte tutte le Stazioni oltre al Nucleo Operativo e Radiomobile, con il sostegno della Compagnia Intervento Operativo del Battaglione 'Toscana' di Firenze.

In seguito alla prolungata attività di osservazione e controllo, i Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull’Arno hanno recuperato il bottino di un furto, per un valore complessivo di 6mila euro, avvenuto lo scorso 21 agosto, ai danni di un’agenzia di lavoro interinale santacrocese. I ladri avevano rubato 4 personal computer, rinvenuti ben occultati in un edificio in stato di abbandono.

Numerosi inoltre sono stati i provvedimenti amministrativi adottati a seguito dei controlli. La Stazione di Santa Maria a Monte ha segnalato alla Prefettura di Pisa una persona per detenzione ai fini personali di sostanza stupefacente, essendo stata trovata in possesso di 2 grammi di hashish. Dalla Stazione di Peccioli è stata emessa a carico di un peruviano 23enne la misura del divieto di ritorno nei comuni di Peccioli, Terricciola e Palaia.

E ancora, in seguito a segnalazione ed indagini da parte delle Stazioni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno, è stato emesso dalla Questura di Pisa l’avviso orale nei confronti di due italiani, rispettivamente di 51 e 44 anni.

Sono state elevate 12 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, sottoposti a controllo 378 automezzi, identificate 556 persone e effettuate 9 perquisizioni personali e/o domiciliari.