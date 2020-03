Comune di Pisa: "Serve sanificare i locali e assicurare lo 'smart working' al personale"

"Sanificare tutto e subito assicurando smart working al personale". E' la richiesta avanzata al Comune di Pisa dal Sindacato Generale di Base e contenuta in una lettera inviata ieri, 16 marzo, all'amministrazione comunale. "Nella giornata di sabato - si legge nel testo - avevamo chiesto di provvedere alla sanificazione delle sedi decentrate della Polizia Municipale, analoga richiesta formuliamo oggi per tutti i locali comunali, inclusi quelli di Ospedaletto esclusi dalla gara delle pulizie. La sanificazione è la 'conditio sine qua non' per predisporre l'eventuale ritorno, a rotazione, di personale negli uffici comunali e a tal riguardo torniamo a chiedere indicazione univoche e non arbitrarie dei dirigenti".

Sgb chiede in particolare "un progetto di sanificazione di tutte le postazioni lavorative e delle sedi dove transitino i\le dipendenti comunali e a prescindere dalla presenza o meno di dipendenti nei luoghi di lavoro. Si chiede di conoscere come siano stati sanificati i luoghi di lavoro e le schede tecniche dei prodotti utilizzati fermo restando la dotazione di tutti i dpi al personale in appalto. A tal riguardo chiediamo al Committente di vigilare perchè le addette alle pulizie siano messe in condizioni di sicurezza: intendiamo quindi attività di pulizia, di sanificazione e disinfezione. Sollecitiamo infine l'amministrazione comunale a garantire a tutto il personale che ne faccia richiesta, e sia inquadrato in profili professionali adeguati al lavoro a casa, di accedere allo smart working visto che numerosi dipendenti hanno ricevuto alla loro richiesta il diniego da parte del dirigente".

