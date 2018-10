Scuole e asili a Pisa: in arrivo un nuovo scuolabus

Il comune di Pisa ha avviato le procedure per l'acquisto di nuovo scuolabus, dotato di pedana per i bambini disabili, da adibire al trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e secondarie di primo grado. Il mezzo andrà a sostituire un Fiat Ducato ormai datato e i cui costi di manutenzione erano diventati troppo elevati. Per il suo acquisto il comune ha impegnato la cifra di circa 75mila euro, comprensivo di ogni onere e spesa "inclusa la certificazione di collaudo, le spese di immatricolazione e di iscrizione al pubblico registo automobilistico (PRA), nonché le spese di consegna del mezzo presso la sede dell’autoparco comunale".

La procedura di acquisto verrà realizzata sul MePA (Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il comune si riserva inoltre a possibilità "di non procedere all’aggiudicazione della fornitura, di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna". Con il nuovo scuolabus continua la riorganizzazione dell’autoparco comunale avviata a partire dall’anno 2009 e proseguita negli anni successivi.