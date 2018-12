Il vicesindaco incontra il console onorario della Corea del Sud

Il vicesindaco di Pisa, Raffaella Bonsangue, ha incontrato questa mattina, lunedì 3 dicembre, in Comune il console onorario della Corea del Sud, Riccardo Gelli, che per la prima volta ha visitato la città in veste ufficiale. Nel corso del colloquio è stato affrontato il tema della presenza di ragazzi coreani che studiano nelle università pisane, le prospettive del turismo e alcune possibili occasioni di reciproci scambi e relazioni, culturali ed economiche.

"Ho ricordato al console - commenta la Bonsangue - che, tra i tanti paesi con cui abbiamo rapporti di amicizia e scambio, non abbiamo rapporti con la Repubblica di Corea, il che non vuol dire che non ne potremo costruire in futuro. A noi interessa attivare relazioni di scambio culturale ma anche commerciale, promuovere un ‘pacchetto territorio’, che faccia conoscere i nostri prodotti e la città".

Da qualche anno, a Firenze è stata aperta una nuova sede consolare onoraria e da anni è attivo il festival del cinema coreano, occasione di scambi culturali più ampi, compresi corsi di lingua coreana.