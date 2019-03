Nasce la 'Comunità del bosco della Toscana' per la salvaguardia del territorio

Martedì 5 marzo a Calci nascerà, come già annunciato, la prima 'Comunità del bosco della Toscana'. Al teatro della Valgraziosa di Calci (via della Propositura) il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, i sindaci dei Comuni di Calci, Vicopisano, Buti, Vecchiano e San Giuliano Terme sigleranno il protocollo che sancisce la nascita della Comunità che si propone di promuovere il territorio e al tempo stesso lavorare per la prevenzione degli incendi e la salvaguardia idrogeologica.

In quell'occasione saranno presentati alla stampa ed alla comunità alcuni dati che riepilogano il lavoro svolto fino ad oggi per la messa in sicurezza del Monte Pisano a seguito dell'incendio del 24 settembre ed un breve documentario che racconta quanto avvenuto: le fiamme, lo spegnimento,

la realizzazione delle opere di salvaguardia, la rinascita.

L'appuntamento è per le ore 11 del 5 marzo. Alla presentazione del documentario e dei dati seguiranno i saluti dell'assessore regionale all'Agricoltura Marco Remaschi, del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, la firma del protocollo per la Comunità del bosco della Toscana e le

conclusioni del presidente Rossi.