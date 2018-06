Solidarietà a Peccioli: la Comunità Papa Giovanni XXIII si racconta

Per ricordare i 10 anni dall'apertura della casa di accoglienza di Legoli di Lucia Servici, marchigiana consacrata della Comunità Papa Giovanni XXIII che oggi ospita due mamme con i figli di 7 e 14 anni, la comunità ha promosso una serie di iniziative. L'occasione è buona per l'ente perché cade anche nel cinquantennale della sua fondazione.

Venerdì 22 giugno, alle 21.15 in via del giardino 2 a Peccioli, durante una serata aperta verranno raccontate le storie di vita e le testimonianze di chi si impegna quotidianamente nella condivisione concreta dei propri beni e delle proprie risorse. Domenica 24 giugno alle ore 17 nella Chiesa parrocchiale di Legoli si terrà la celebrazione dell'Eucarestia, che sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Volterra Alberto Silvani. Seguirà un momento conviviale presso la casa famiglia di Lucia.

Luigi Tavernelli, responsabile di zona della Comunità Papa Giovanni XXIII, si rivolge alle istituzioni che saranno presenti: "In questi 10 anni il territorio ha mostrato vicinanza e sostegno; l'aiuto di tutti ci consente di aprire le porte di casa a chi non ha una famiglia, aiutando anche le persone più fragili e sole a sentirsi amate ed utili. La Comunità non fornisce solo assistenza, ma valorizza le autonomie e le responsabilità personali di ognuno".

Nel territorio della regione Toscana sono 14 le case famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, che realizzano un'accoglienza di circa 50 persone; l'associazione di Don Benzi è poi attiva con la gestione di un ostello per circa 30 richiedenti asilo, una cooperativa sociale che propone percorsi alternativi al carcere, due unità di strada contro la tratta delle donne ai fini dello sfruttamento sessuale, un gruppo giovanile.