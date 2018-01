Successo per il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi: "Bellissima tradizione della città"

"Ringraziamo le spettatrici e gli spettatori che hanno gremito il teatro e hanno più volte applaudito e a lungo il direttore Wyn Davies, il soprano Sonia Ciani e l'orchestra Arché, tutti davvero bravissimi. Meglio di così non poteva iniziare questo nostro nuovo anno da condividere ancora una volta con voi". Con queste parole, affidate al proprio profilo Facebook, la Fondazione Teatro Verdi di Pisa ha celebrato il tradizionale appuntamento del Concerto di Capodanno che si è svolto ieri, 1 gennaio.

Il ricavato dell'evento, organizzato e promosso dal Comune di Pisa, dal Lions Club Pisa Host e dalla Fondazione Teatro di Pisa, sarà destinato al sostegno della mensa dei poveri di San Francesco. In apertura c'è stato l'augurio del sindaco di Pisa Marco Filippeschi: "Sono onorato e felice di salutare il XXVI Concerto di Capodanno. Una bellissima tradizione della nostra città, che dona grande musica, anche a scopi benefici".

"E' il mio decimo Concerto di Capodanno - ha fatto un bilancio il primo cittadino - l'ultimo che io possa fare come sindaco, e dunque voglio cogliere l'occasione per ringraziare chi anima il nostro Teatro, chi lo amministra, chi presta il proprio lavoro, con competenza e passione, per tenere in moto una macchina complessa e delicata, sensibile e sempre esposta al giudizio del pubblico. Un pubblico in crescita e molto legato alla nostra principale istituzione culturale, anche grazie allo sforzo di chi ha diretto e dirige la creazione dell'offerta. In tempi difficili, di crisi economica e di tagli alla cultura, Pisa si è distinta anche in questo campo: il Teatro è un'istituzione sana, con bilanci in ordine, che il Comune può portare ad esempio. Fatto raro, come si sa. Perciò ringrazio la Fondazione Pisa, che dà un bel contributo, e auspico vivamente un largo concorso di forze attive che contribuiscano ai lavori in corso per migliorare ancora l'offerta culturale. Investire in cultura dà lavoro, significa investire sui nostri valori civici, arricchire le persone e quel collettivo chiamato città, far crescere vitalità creativa e sensibilità, allontanare le paure esagerate ad arte, allargare gli orizzonti e aprirsi al mondo da protagonisti".