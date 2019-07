Teatro del Silenzio: grande spettacolo al concerto-evento di Bocelli

Si è conclusa con oltre 8mila presenze la seconda serata evento di Andrea Bocelli a Lajatico, dove il tenore più amato al mondo è stato protagonista di due grandi spettacoli al Teatro del Silenzio, prodotte da City Sound & Events, con la direzione d’orchestra per la parte classica della giovane e acclamata direttrice Beatrice Venezi e la partecipazione del talentuoso Matteo Bocelli. Alla regia teatrale lo sguardo visionario di Luca Tommassini.

Giovedì 25 luglio, data già sold out con oltre 10mila persone, è salito sul palco il super ospite Mika, creatore di una serie infinita di hit mondiali come Grace Kelly, Relax Take It Easy, We are Golden, Stardust e molte altre, oltre ad essere stato anche giudice di X Factor per 3 edizioni a partire dal 2013. Nella primavera scorsa ha annunciato il singolo Ice Cream che precede il suo quinto album dal titolo My Name Is Michael Holbrook.

A condurre la serata è stato Stefano Accorsi insieme a Serena Rossi, voce narrante che ha accompagnato il pubblico per due ore di show dove Andrea Bocelli è stato protagonista insieme ai suoi ospiti. Sulle note di 'L’inno alla gioia' di Beethoven, il suono delle campane a festa e l’entrata a cavallo del tenore, è iniziata la seconda serata di lunedi 29 luglio. Dal palco Andrea Bocelli, intervistato da Stefano Accorsi, ha raccontato come è nato il Teatro: "Qui il vero spettacolo è la natura…noi facciamo finta di fare spettacolo", dando vita ad un altra splendida serata, dove insieme a Matteo Bocelli e tutto il cast hanno intrattenuto i presenti per oltre 2 ore di show. Sul palco non sono ma ncate le sorprese con l'arrivo anche della piccola Virginia, figlia di Andrea e Veronica, che ha ascoltato il padre con la chitarra dedicarle commosso il capovolaro di Francesco Guccini 'Il Vecchio e il Bambino'. E ancora, Carol Alt dalla platea ha introdotto il progetto ABF Camerino.

Il Teatro del Silenzio è stato lo scenario dello show 'Andrea Bocelli - Ali di Libertà', che sarà in onda in prima serata sabato 14 settembre su Rai Uno. Uno spettacolo televisivo, con la regia di Cristian Biondani e prodotto per la televisione da Delamaison Productions. Lo show televisivo sarà dedicato al nuovo progetto di ricostruzione post-sisma 2016 della Fondazione Andrea Bocelli.

Anche quest’anno la solidarietà è stata infatti protagonista. L’evento sarà finalizzato a sostenere l’attività che la Fondazione Andrea Bocelli porta avanti, 'Empowering people and communities', promuovendo progetti nazionali e internazionali che favoriscano la piena espressione del proprio potenziale. Con la campagna SMS Solidale 2019 attiva dal 24 luglio al 3 agosto ABF potrà restituire ai giovani talenti e a tutta la comunità di Camerino l’Accademia di Musica, luogo e punto di riferimento importante della quotidianità di questo luogo dove la musica ha da sempre una tradizione significativa.

(ph: Stefano Marinari)

Gallery