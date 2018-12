Concerto di Francesca Michielin a San Giuliano: "Nessuna deroga sulla capienza"

L'eco della terribile tragedia di Corinaldo, dove sono morti 5 giovanissimi ed una madre in una discoteca probabilmente troppo affollata, si fa sentire anche per gli eventi nel pisano. La Prefettura ha infatti ospitato un incontro fra le istituzioni della sicurezza cittadina per il prossimo concerto di Francesca Michielin, in programma venerdì 14 dicembre 2018 alle ore 21 al 'Reverse Sound Café' di San Giuliano Terme.

Al vertice di stamani, 10 dicembre, erano presenti il viceprefetto vicario reggente Valerio Massimo Romeo, il Questore di Pisa Paolo Rossi, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Ugo D'Anna e il Comandante della Polizia Municipale di San Giuliano Terme Grazia Angiolini. Unanime il consenso circa il dover far rispettare le norme di sicurezza, in mancanza delle quali, anche a seguito di verifica disposta dal viceprefetto, non sarà consentito lo svolgimento della manifestazione musicale nel locale.

La competente Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di San Giuliano Terme, nel mese di ottobre 2013, ha espresso parere favorevole per una capienza di 200 persone. Pertanto sia da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che dell'amministrazione comunale non saranno consentite deroghe, oltre le condizioni previste. In un incontro che avverrà nei prossimi giorni tra il Questore di Pisa e gli organizzatori saranno indicate le misure necessarie affinché non venga superata la capienza prevista, nonché ogni altra misura atta a consentire il regolare svolgimento dell'iniziativa. Il Questore di Pisa ha già disposto specifica ordinanza per i servizi di ordine pubblico.