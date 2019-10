Bagno di folla per Mika in centro a Livorno: suona con lui uno studente Unipi

E' stato tutto orchestrato in pochi giorni per creare tam tam mediatico e l'evento non ha tradito le attese. La pop star libanese Mika ha 'improvvisato' oggi, 17 ottobre, un concerto acustico in Piazza Grande a Livorno. Ad accompagnarlo con la chitarra è stato Francesco Chirico, 21enne studente universitario a Pisa, che è stato scelto fra i tanti partecipanti del contest lanciato sui social dallo stesso cantante nei giorni scorsi.

"Poche ore dopo aver caricato la mia esibizione - ha detto il giovane musicista a LivornoToday - sono stato ricontattato dallo staff. Un'ora prima di venire qui in Piazza Grande ho conosciuto Mika per provare insieme questo mini concerto. E' una grossa opportunità per farmi conoscere e far vedere di cosa sono capace". Le informazioni sul dove e quando dell'esibizione di oggi sono state centellinate fino all'ultimo momento, un modo per creare sempre più attesa in vista del concerto che il cantante terrà al Modigliani Forum il prossimo 2 dicembre.

E' stato così un bagno di folla, con il capannello che si è presto formato intorno ai due artisti, di fama ben diversa ma accomunati dalla musica. Hanno eseguito i brani più conosciuti: dopo l'esordio con Origin of Love, Mika e Francesco hanno introdotto Stardust, cantata a squarciagola dai presenti, prima di passare a Tomorrow e chiudere con Grace Kelly. "Felice di avervi conosciuto, ci vediamo tra qualche settimana al Modigliani Forum", è stato il saluto finale di Mika.