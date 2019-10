Conclusa tra gli applausi la tournée estiva della famiglia danzante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è conclusa a Merano Venerdì 20 Settembre la tournée estiva di Irene Cannata, Niccolò, Angelo e Agnes Gaggio, in arte la Famiglia Danzante, con molte soddisfazioni, successi e apprezzamenti da parte del pubblico, un estate che li ha visti protagonisti di importanti Festival in Italia e all'estero , quali Mercantia, i Fasti e Biograd street and music Festival , eventi privati, eventi pubblici come il Carnevale di Viareggio e Marenias' Got Talent, per poi concludersi con una settimana di esibizioni a Merano, in Alto Adige. Dal 14 al 20 Settembre la Famiglia Danzante si è esibita a Merano, una cittadina del Nord Italia, dove Irene è nata e cresciuta, prima di intraprendere da ragazzina gli studi coreutici all'Accademia del Teatro Nuovo di Torino e dove la Famiglia Danzante viene chiamata spesso per danzare . Tantissimi applausi, complimenti e grande coinvolgimento hanno accompagnato le diverse performance di Irene, Niccolò e loro figlio Angelo, che ormai affianca danzando la coppia di danzatori durante gli spettacoli, andati in scena giornalmente e ripetuti anche più volte con la richiesta del bis. Il pubblico rimaneva incantato dai movimenti, dagli sguardi e dai respiri dei danzatori che portavano sulla scena pezzi semplici ma d'impatto; Famiglia Danzante con il suo linguaggio semplice e allo stesso tempo diretto riesce ad arrivare direttamente al cuore delle persone portando non solo messaggi di speranza ma anche di amore. "Siamo commossi per il successo di questa estate e abbiamo molti nuovi progetti per l'autunno che presto vi sveleremo " dichiarano Irene Cannata e Niccolò Gaggio, che da Lunedì scorso hanno inaugurato la loro scuola di danza Amarindance a Marina di Pisa, di cui sono direttori, coreografi e maestri ormai da sette anni. La scuola di danza Amarindance di Irene e Niccolò riapre il 23 Settembre, è possibile prenotare le proprie lezioni di prova contattando amarindance@gmail.com oppure 3337120507 Per info su nuovi spettacoli famigliadanzante@gmail.com oppure 3337120507