Piazza dei Miracoli: conclusi i lavori alla cupola della Cattedrale

Dopo circa due anni e mezzo si sono conclusi i lavori di restauro della cupola della cattedrale di Piazza dei Miracoli. I ponteggi sono stati smontati con i bellissimi affreschi realizzati dal Riminaldi che sono tornati a splendere.

I lavori di restauro hanno riguardato la completa verifica dello stato di manutenzione e conservazione degli intonaci della cupola e dei paramenti laterali del presbiterio e del sottocupola. In particolare sono sati realizzati: il consolidamento degli intonaci distaccati, restauro degli apparati pittorici della cupola del Riminaldi e dei paramenti laterali, l’intervento sul degrado degli intonaci con decoro a finto marmo della navata centrale per porzioni successive. Il restauro si è completato, così come previsto, entro il 2018, anno che vede numerose celebrazioni in occasione dei 900 anni della consacrazione della Cattedrale.

I lavori saranno presentati ufficilamente venerdì 18 maggio, nei locali della sede dell’Opera Primaziale in piazza dell’Arcivescovado. Contestualmente saranno mostrate anche le nuove vetrate collocate nel Battistero.