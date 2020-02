Conclusi i lavori sull'acquedotto di via Profeti a Zambra: sostituiti 430 metri di tubazioni

Un intero tratto di acquedotto completamente ammodernato, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo il rischio di perdite sulla rete idrica e garantire così un servizio migliore in termini di qualità e continuità per i residenti. Si è ufficialmente concluso nei giorni scorsi l’intervento di Acque Spa per la sostituzione della condotta idrica in via Profeti, a Zambra, con la nuova tubazione entrata in funzione dopo i collaudi e i collegamenti all’infrastruttura idrica.

L’intervento, programmato in sinergia con l’amministrazione comunale di Cascina, si era reso necessario alla luce delle condizioni della condotta che, ormai deteriorata, era interessata da un numero di rotture piuttosto elevato. Sono stati sostituiti 430 metri di condotta, per un investimento di 200mila euro. I lavori hanno riguardato il tratto di via Profeti compreso tra le intersezioni con via di Mezzo Nord e via Fratelli Gambini, e ha portato anche al rifacimento dei singoli allacci d’utenza. Nei prossimi mesi, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento della condotta nel terreno, sarà garantita anche la riasfaltatura della strada.

Per un intervento che si chiude a Zambra, ce n’è uno che parte a Latignano. In questi giorni sono iniziate infatti le prime attività nel cantiere allestito in viale IV Novembre, dove entro l’estate saranno sostituiti due importanti tratti di condotta: il primo tra via Risorgimento e via De Amicis, il secondo tra la viabilità della lottizzazione e l’impianto sportivo, per una lunghezza di 230 metri e un investimento da 140mila euro. L’obiettivo, come per via Profeti, è ammodernare e potenziare l’acquedotto: la nuova condotta avrà un diametro maggiore di quella attuale e sarà realizzata in ghisa sferoidale, un materiale più resistente nel tempo.