Università: al via i concorsi per l'ammissione ai corsi ad accesso programmato

Partiranno lunedì 3 settembre i concorsi per le ammissioni ai corsi ad accesso programmato dell’Università di Pisa, che vedranno migliaia di aspiranti studenti provenienti da tutta Italia affrontare i diversi test.

I primi candidati a confrontarsi con la prova saranno i 546 iscritti alla selezione per i 150 posti del corso di laurea in Scienze motorie. Seguirà, martedì 4 settembre, la prova di accesso del concorso nazionale per i futuri medici e odontoiatri a cui parteciperanno 1606 iscritti per i 252 posti a disposizione. Il 5 settembre sarà la volta degli esami per l’accesso a Medicina veterinaria (540 iscritti) e il 6 settembre il concorso per Ingegneria edile architettura (63 iscritti). Il 12 settembre si svolgeranno le selezioni per i 13 corsi delle professioni sanitarie, a cui parteciperanno 1763 concorrenti per 558 posti.

Come per le scorse edizioni, alcune delle prove saranno ospitate dal Polo Fiere di Lucca, in località Sorbano del Giudice, particolarmente idoneo per accogliere e gestire un numero elevato di candidati in una struttura facilmente raggiungibile (per vicinanza all’uscita autostradale e alla stazione ferroviaria) e dotata di ampio parcheggio.

Tanti gli aspiranti studenti anche ai nuovi corsi proposti dall’Ateneo per l’anno accademico 2018-2019: sono 360 gli iscritti al concorso per accedere al corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (con 54 posti in palio), 187 fino a oggi quelli per il corso di laurea triennale in lingua inglese in Management for business and economics (i termini per iscriversi scadranno il 13 settembre, con 130 posti disponibili).

Novità di quest’anno sarà la sperimentazione della prova concorsuale computer based per i corsi triennali in Tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila, Scienze e tecnologie delle produzioni animali e per i corsi magistrali in Psicologia clinica e della salute e per Scienze della attività motorie preventive e adattate, che consentirà di snellire le procedure amministrative, ridurre i costi di gestione ed una completa dematerializzazione delle prove concorsuali.

Tutti i candidati ammessi a partecipare riceveranno il 31 agosto 2018, alla casella di posta elettronica, la scheda di ingresso da presentare il giorno della prova.

Tutte le informazioni sullo svolgimento dei concorsi sono disponibili sul portale Matricolandosi.