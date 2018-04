Dalla teoria alla pratica: concorso sui '70 anni di Costituzione Repubblicana' per gli studenti

Rendere 'cosa reale' i principi della Costituzione, attraverso i mezzi di comunicazione tipici delle nuove generazioni. E' questo lo scopo del concorso promosso dalla Prefettura di Pisa e dall'Ufficio Scolastico Regionale in occasione della celebrazione dei 70 anni della Carta.

"E' un compleanno importante - ha detto il prefetto Angela Pagliuca nella conferenza stampa di presentazione, stamani 6 aprile - la Presidenza del Consiglio ha chiesto di celebrarlo con degli eventi e così abbiamo pensato di rivolgerci agli studenti. Vogliamo che capiscano come sia nata la Costituzione, cosa abbia significato per il nostro Paese. Ad esempio ci sono state magnifiche donne nella Costituente, come Teresa Mattei, che si è battuta per inserire il concetto di uguaglianza sostanziale nell'articolo 3. Vogliamo poi che, con i buoni spera per i libri che saranno in palio, si dia anche un messaggio di vicinanza delle istituzioni ai ragazzi".

Il concorso è rivolto a tutte le classi terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia, le ex medie. Ai ragazzi, in gruppi o riuniti per classe, sarà richiesto di sviluppare il tema '70 anni di Costituzione Repubblicana' in tre categorie: elaborato scritto, video, produzioni artistiche. Ciascuna categoria riceverà un premio, che oltre ai buoni libri per i giovani partecipanti farà vincere alla scuola di appartenenza un videoproiettore. I premi saranno messi a disposizione dalla Fondazione Pisa.

La scadenza per presentare gli elaborati è il 30 maggio, sul sito della Prefettura regolamento e modulo di adesione. "L'approccio - ha spiegato il dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale Giacomo Tizzanini - è quello di sviluppare sì la conoscenza storica, ma far vivere anche nell'oggi ai ragazzi cosa sia concretamente la Costituzione, facendoli esprimere con i loro linguaggi. La premiazione sarà fatta a settembre, dopo l'estate. Le scuole pisane ed i loro insegnanti hanno grande professionalità, hanno già esperienza in questo genere di attività. Sono certo che gli studenti ci stupiranno con la qualità delle loro realizzazioni".

"E' un'iniziativa molto positiva - ha commentato il presidente della Fondazione Pisa Claudio Puggelli - che va al di là della ricorrenza 'vuota'. La Costituzione può sembrare un oggetto misterioso, ma su di essa si poggia la cultura del nostro Paese. Noi ci occupiamo di cultura ed è quindi importante coltivare questo aspetto fin da giovani: una manifestazione pubblica un 13enne la vede ma non la percepisce, se invece ci mette le mani e prova, al suo livello, ne viene stimolato. Questo si vuole fare: spingere ad una riflessione che possa radicare i valori".