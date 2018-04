Gemellaggio Pisa-Angers: il Comune cerca il nuovo ambasciatore della città

Come ogni anno dal 1982, data in cui Pisa e la cittadina francese si sono gemellate, il Comune cerca un 'ambasciatore' della città per il periodo 1° ottobre 2018-30 settembre 2019. Il compito consiste nello sviluppare i rapporti tra Pisa e Angers, proseguendo con gli scambi già iniziati e avviando dei nuovi progetti. Il rappresentante avrà inoltre il compito di mettere in contatto le rispettive società civili, fra associazioni, scuole, imprese. Tradurrà documenti ufficiali e assicurerà l'interpretariato durante gli incontri ufficiali, venendo coinvolto nella realizzazione di varie iniziative a scopo politico nell'ambito della cooperazione territoriale.

Il bando varato dall'amministrazione si svolge con un esame-colloquio, previsto per il 21 maggio 2018. I candidati dovranno accertare la loro conoscenza della storia, del territorio e dell'economia di Pisa, delle manifestazioni storico-culturali e turistiche della città e il possesso di nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Comune di Pisa, sulle strutture ricettive alberghiere della città e della Provincia, nonché sugli impianti sportivi e per il tempo libero, sui collegamenti stradali-ferroviari- aeroportuali da e per Pisa e della lingua francese.

I candidati devono avere la cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 e i 30 anni, idoneità fisica, diploma di scuola superiore, conoscenza della lingua francese, godimento dei diritti politici, e non essere destituito o dispensato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 7 maggio con i seguenti documenti:

- una domanda scritta, indirizzata al sindaco Marco Filippeschi, con la dichiarazione che il candidato possiede i requisiti richiesti;

- una lettera di motivazione;

- il curriculum.

Per qualsiasi informazione sull'esame-colloquio o sul processo di candidatura è possibile contattare l'ambasciatore di Angers a Pisa tramite la sua pagina Facebook o tramite mail all'indirizzo angers@comune.pisa.it, oppure allo 050.910.550.