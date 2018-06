Concorso di pittura in memoria di Marco Verdigi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nessuno può aver dimenticato lo splendido giovane che il 21 agosto 2004 perse la vita dopo essersi tuffato nel mare in tempesta per salvare due bambini che rischiavano di annegare. Un eroe civile che viene periodicamente ricordato con varie iniziative utili a tener viva la memoria su un gesto di straordinario coraggio e sacrificio estremo. Una di queste manifestazioni interessa il mondo dell’arte. Ne è promotrice l’associazione culturale “Dannunziana” che, in collaborazione con Pro Loco Litorale Pisano e con il patrocinio del Comune di Pisa, ha bandito l’XI concorso di pittura “Domenico Marco Verdigi”.



Il concorso rientra tra le manifestazioni di “Marenia 2018”. Le opere (dimensione minima35x50 massima 60x80) dovranno pervenire agli organizzatori, secondo le modalità indicate dal bando, dalle 16,30 alle 18,30 di sabato 16 giugno alla segreteria del concorso presso il ristorante “Yacht Club Repubblica Marinara”, via Barbolani, Marina di Pisa (Boccadarno) dove resteranno esposte fino alla domenica 17 giugno nei locali dello stesso ristorante. E’ qua che alle 10 della domenica si riunirà la giuria, che sarà presieduta dal gallerista Massimiliano Sbrana.

Alle 12 della stessa domenica si procederà alle premiazioni delle opere vincitrici; tre premi in denaro, offerti da Pro Loco Litorale Pisano, andranno alle prime tre opere classificate.



Per conoscere tutte le modalità del regolamento e per avere ogni altra informazione utile sul concorso, rivolgersi a Delia Tongiani, telefono 050 555381, cellulare 349 6475215; indirizzo –email premiodannunziana@gmail.com