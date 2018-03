Concorso Fotografico di Didattica Cooperativa 'Laura Santoni'

Il movimento di Cooperazione Educativa, l’associazione Gurdulù-Nello zaino di Laura e l’Istituto Comprensivo Gamerra di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa e del programma europeo Digital School of Europe, bandiscono un Concorso Fotografico di Didattica Cooperativa intitolato alla maestra Laura Santoni, con montepremi di 500 euro per la classe o il gruppo vincitore.

L’obiettivo del concorso è quello di mettere in evidenza le buone pratiche esistenti nella scuola di oggi, attraverso una modalità che sia facilmente fruibile anche dai non addetti ai lavori: le fotografie. Possono partecipare insegnanti di ogni ordine e grado, sia in Italia che all’estero e anche educatori di strutture dell’extrascuola.

Entro il 30 giugno è necessario inviare da 3 a 5 fotografie corredate da un breve testo che illustri il progetto educativo che si intende documentare, mettendo in luce i valori a cui il concorso fa riferimento: la cittadinanza attiva e consapevole, la partecipazione alla cura, alla gestione degli spazi e dei percorsi per la collettività e l’inclusione, la condivisione e la valorizzazione delle differenze.

Domande e chiarimenti all’indirizzo: laurasantoni@mcepisa.it. Informazioni e bando completo sul sito MCE Pisa.