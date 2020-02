Concorso fotografico Pontasserchio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ancora pochi giorni, il bando scade il 29 febbraio prossimo, per partecipare al Concorso Fotografico organizzato da APS-Associazione Culturale Pont’a Serchio in collaborazione con la pagina Facebook di Sei di Pontasserchio se... Per partecipare e’ facilissimo, accedi alla pagina nostra Facebook e troverai immediatamente ogni informazione.