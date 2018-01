Gemallaggio Pisa-Angers: al via un concorso fotografico per raccontare la nostra città

'Raccontami la tua città in foto'. E' questo il titolo del concorso promosso dall’associazione 'Angers Jumelages' di Angers, città gemella con quella di Pisa da 35 anni. Il concorso si rivolge ai giovani maggiorenni appassionati di fotografia che risiedono nelle città gemellate con Angers (Haarlem, Osnabrück, Sodertalje, Torun, Wigan e, appunto Pisa) i quali dovranno raccontare la propria città in maniera originale, attraverso 10 fotografie.

Le foto verranno successivamente caricate sulla pagina Facebook del concorso e votate dal pubblico. Per ogni città gemella verrà selezionato, in base al numero dei 'Mi piace' ricevuti, un vincitore che sarà invitato a Angers il 25, 26 e 27 Maggio 2018 in occasione dell’evento 'Angers festeggia l’Europa'. Il vincitore potrà esporre le proprie foto presso la Chapelle di Saint Lazare di Angers, nel contesto di un’esposizione aperta al pubblico e alla quale verrà data ampia visibilità. Le spese di viaggio, alloggio e parzialmente di vitto saranno a carico dell’associazione 'Angers Jumelages'.