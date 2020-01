Legambiente lancia un concorso fotografico: "La città che vorrei"

Un concorso fotografico per immortalare la propria idea di città. Un'occasione da non perdere per gli appassionati di fotografia che vogliono una città più bella e accogliente. Il concorso 'Naturalmente dirompenti' è promosso da Legambiente Pisa ed è giunto quest'anno alla quinta edizione presentando appunto un tema molto interessante: "La città che vorrei".

La partecipazione è gratuita e gli interessati si devono affrettare: la scadenza per l’invio delle proprie foto è giovedì 16 gennaio. Primo premio sarà una bicicletta 'ecologica', secondo e terzo un cestino di prodotti biologici.

Informazioni dettagliate e regolamento si possono trovare su www.legambientepisa.it.

Anche questa edizione è collegata alla ormai tradizionale serata dell’'Aperitivo del Cigno' quando Legambiente Pisa invita soci, amici e chiunque la voglia conoscere. Le attività dell’associazione sono presentate in un contorno conviviale con musica dal vivo, un buon buffet e altre simpatiche attività. Inoltre nel corso della serata i presenti potranno votare le foto del concorso e contribuire alla assegnazione dei premi: un momento per riflettere sul tema città e su cosa ci piace, cosa vogliamo, come possiamo contribuire a migliorarla, cosa siamo disposti a fare.

L’appuntamento è al Teatro Rossi (piazza Carrara) giovedì 23 gennaio con inizio alle ore 19.