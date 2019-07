Oltre 17 fra furti e rapine a Pisa e dintorni: condannato a 7 anni e 9 mesi

E' stato condannato a 7 anni e 9 mesi di reclusione un 25enne cittadino albanese, ritenuto dagli inquirenti un vero e proprio malvivente seriale, autore di oltre 17 fra furti e rapine nel pisano, reati compiuti nel 2016 con alcuni complici. Avevano colpito in abitazioni ed esercizi commerciali in centro a Pisa, in periferia ed anche nei comuni vicini.

Il Tribunale collegiale di Pisa ha così valutato positivamente le prove raccolte durante le indagini dalla Squadra Mobile di Pisa, diretta dalla Procura. I raid predatori sono stati ricostruiti nel dettaglio, con intercettazioni, video di sorveglianza e pedinamenti. La banda del 25enne venne arrestata il 27 maggio 2016 a seguito di alcuni furti in abitazione e presso esercizi commerciali commessi in quella stessa nottata. Venne recuperato in quelle circostanze svariato materiale, frutto di altri colpi messi a segno dalla compagine, refurtiva poi restituita ai proprietari. Risaltò nell'ambito delle indagini come la parola 'lavoro' proferita dai partecipanti a tale gruppo criminale come univoco segnale per uscire nottetempo per andare a rubare.

Tra i vari capi d'accusa risaltano la rapina alla Sanipharm di Vecchiano, la seconda all'Oasi del Carburante, in via del Brennero, armati di pistole e coltelli, svariati colpi nelle abitazioni ed esercizi commerciali, senza curarsi minimamente degli allarmi che entravano in funzione. Fra l'altro nel mese di aprile 2016 a seguito di alcuni furti commessi nella provincia di Lucca, al fine di guadagnarsi la fuga, i componenti della banda che viaggiavano su un'auto rubata speronarono una Volante della polizia, cercando di investire un operatore che aveva tentato invano di fermarli.