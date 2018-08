Festa del sacrificio, la comunità senegalese di Cascina: "Islam religione di pace, condanniamo atti di violenza"

Nel giorno della Festa del sacrificio, celebrata martedì 21 agosto, ferma condanna di ogni atto di terrorismo. E' il legale rappresentante della comunità senegalese di Cascina Malik Seye ad inviare un pensiero a nome del gruppo che rappresenta. "La comunità senegalese di Cascina riconferma la sua ferma condanna di ogni atto di violenza prodotto dal fondamentalismo islamico. L'Islam è una religione di pace, di solidarietà, di tolleranza - prosegue Seye - e per questo esecriamo senza se e senza ma ogni atto di violenza perpetrato in suo nome. Nel giorno della Festa del sacrificio, una delle ricorrenze più importanti per la nostra religione, preghiamo per un futuro di pace e per tutte le vittime degli atti di violenza".

A commentare le parole di Seye Malik Giovanni Greco di Liberi e Uguali di Cascina. "Come persone che fanno della pace e della fratellanza tra i popoli, vogliamo ringraziare Malik Seye e tutta la comunità senegalese di Cascina per le belle parole, in questo periodo mai scontate, che sono state pronunciate in occasione della Festa del Sacrificio per la religione islamica - afferma Greco - parlare oggi di pace e di integrazione tra le religioni e tra i popoli è quanto mai complicato, pertanto i concetti di pace ribaditi da Seye, oltre alla ferma condanna di qualsiasi atto di violenza di matrice religiosa, sono molto significativi".

"Allo stesso modo - prosegue Greco - dobbiamo ringraziare tutte le persone che ogni giorno, con più o meno naturalezza, accolgono e si adoperano per una migliore integrazione tra culture diverse. I cittadini cascinesi, e la comunità senegalese sono un esempio di convivenza civile, di rispetto reciproco e di netto rifiuto dell’odio e del pregiudizio".