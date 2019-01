Condannato per bancarotta fraudolenta: arrestato a Guardistallo

Nel primo pomeriggio di ieri, 23 gennaio, i Carabinieri di Guardistallo hanno arrestato un italiano di 53 anni in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Milano. L'uomo deve scontare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta in concorso, commesso a Milano nel 2007. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere a Volterra.