Condannato per furto in abitazione: arrestato 28enne a San Miniato

I Carabinieri di San Miniato hanno arrestato un 28enne cittadino italiano colpito da un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. L’uomo dovrà scontare una pena di un anno e 3 mesi di reclusione per il reato di furto in abitazione in concorso, commesso a Montelupo Fiorentino nel febbraio del 2014. Dopo le formalità di rito il soggetto è stato accompagnato in carcere a Pisa.