Ponsacco, condannato per maltrattamento di animali commesso nel 2009: 59enne ai domiciliari

Nella prima mattinata di ieri, 18 settembre, i Carabinieri di Ponsacco hanno arrestato un marocchino di 59 anni, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Firenze per espiare una pena residua di 4 mesi. Il reato contestato all'uomo è maltrattamento di animali, commesso a Fauglia nel 2009. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato ristretto presso il proprio domicilio in regime detentivo.