Deve scontare 5 mesi per rapina, torna a Pisa dopo il divieto di dimora: arrestato

Un altro arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, ieri mattina 11 gennaio, a carico di un cittadino tunisino di 31 anni sul quale pendeva un ordine di carcerazione per l'espiazione di una pena comminatagli a seguito di rapina commessa nel 2017. L'uomo fa parte del gruppo delle persone arrestate il mese scorso nell'operazione 'Cavalieri 2018': anche lui era stato poi rilasciato e destinatario di divieto di dimora a Pisa.

Nonostante le prescrizioni imposte dalla misura cautelare, il 31enne ha fatto rientro in città, negli stessi luoghi nei quali si muoveva illecitamente prima dell'arresto. E' così incappando in un controllo della Polizia, che nel mentre hanno aumentato la presenza sul territorio proprio per imporre il rispetto delle misure disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Per l'uomo così si sono aperti i cancelli della Casa Circondariale Don Bosco dove dovrà espiare una pena di circa 5 mesi.