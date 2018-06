Casciana Terme-Lari, condannato per ricettazione: arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, i Carabinieri di Casciana Terme-Lari hanno arrestato un italiano di 52 anni, su ordine di carcerazione della Procura di Prato. L'uomo deve scontare una pena per ricettazione in concorso. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato accompagnato presso il proprio domicilio in stato detentivo.