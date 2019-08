Principio di annegamento nella piscina del residence: bambino in condizioni stabili

Sono stabili le condizioni del bambino di due anni trasportato d'urgenza nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 agosto, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso per un principio di annegamento. Il piccolo, straniero, era in vacanza con la famiglia nel residence Tuscany Forever a Saline di Volterra quando è successo il drammatico incidente nelle acque della piscina. E' stato soccorso dai presenti in attesa dell'arrivo del 118 che ha attivato l'elicottero per il trasporto nell'ospedale fiorentino.

Il piccolo è sempre ricoverato in rianimazione, la situazione è stabile, la prognosi resta riservata.

Da capire se il bambino sia sfuggito alla vigilanza dei genitori mentre si trovava in piscina oppure se abbia accusato un malore mentre era già in acqua.