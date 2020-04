Via libera all'asporto: soddisfatta Confcommercio, flash mob dei ristoranti

"Quando abbiamo iniziato la battaglia sull'asporto nessuno ci credeva. Ci è voluto del tempo, ma alla fine Confcommercio ha vinto la partita". E' soddisfatto il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli per l'apertura al servizio fatta dalla Regione Toscana: "Sicuramente un passo avanti in quella che tutti chiamano la fase 2. Per i nostri pubblici esercizi non sarà la soluzione di tutti i mali, ma rappresenta comunque un primo, importante inizio nella fase nuova che ci auguriamo sia la più veloce possibile. Ci tengo a sottolineare che si tratta di un grande risultato: la Toscana è la prima regione in Italia ad autorizzare l'asporto, e di questo come Confcommercio siamo orgogliosi, mentre in provincia di Pisa abbiamo avuto il merito di anticipare questa tendenza, offrendo ancora prima ai nostri associati la possibilità di effettuare questo servizio. Si ripristina almeno un primo contatto con i clienti che negli ultimi mesi si era perso del tutto".

Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa coglie l'occasione per promuovere l'iniziativa di martedì 28 aprile, alle 21, che coinvolgerà i ristoratori di tutta Italia: "I ristoratori si uniranno in un flash mob, dove terranno aperta la saracinesca del proprio locale, con una luce accesa e un tavolo apparecchiato all’esterno. Sarà un messaggio simbolico e una dimostrazione rispetto ad una categoria di professionisti che rappresentano un asse strategico dell'economia del nostro paese, costretta a rimanere chiusa da quasi due mesi, con danni pesantissimi a livello economico e sociale".

I ristoranti che vogliono aderire al flash mob possono contattare Confcommercio Provincia di Pisa al 320/0861545 o inviare una mail a l.lazzerini@confcommerciopisa.it. I ristoratori che aderiranno sono invitati a scattare una foto del locale e mandarla allo stesso indirizzo mail: sarà pubblicata sulla pagina Facebook di Confcommercio Provincia di Pisa.