Cascina Riparte: "Una boccata d'ossigeno per le imprese"

"La cancellazione dell'imposta sul suolo pubblico era una delle misure fondamentali richieste da Confcommercio per dare respiro alle attività commerciali". Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli plaude agli interventi approvati dal sindaco reggente di Cascina Dario Rollo nel pacchetto 'Cascina Riparte'. "Una vera e propria boccata d'ossigeno - commenta Pieragnoli - se pensiamo alla sofferenza provata in questi mesi da imprese e attività commerciali del territorio a causa del lockdown e ai tempi duri che le aspettano nei prossimi mesi. Alleggerire il carico fiscale sulle imprese è fondamentale per mettere almeno gli imprenditori nelle condizioni di lavorare e far ripartire l'economia. Il sindaco reggente Dario Rollo ha capito queste esigenze e ha messo in campo una serie di interventi lungimiranti per le attività del territorio cascinese”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Confcommercio chiede quindi al Comune di procedere "con altre agevolazioni vitali per le attività commerciali, intervenendo con decisione sulla cancellazione della Tari per l'intero anno 2020. Sulla Tari non possiamo prendere in considerazione il solo rinvio del pagamento, negozi e imprese di Cascina hanno visto crollare i propri incassi in questi mesi e la tassazione locale per quest'anno deve essere azzerata" commenta il presidente di Confcommercio Cascina Marcello Mosca, che apprezza invece l'intervento del Comue sul Suolo Pubblico. "Si tratta di una serie di interventi concreti che potranno agevolare da subito il lavoro degli imprenditori, e in particolare dei pubblici esercizi in vista dell'imminente stagione estiva".